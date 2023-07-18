اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:52 م
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محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تواصل استقبال القمح وتوريد 473 ألف طن من المحصول

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:18 م
محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تواصل استقبال القمح وتوريد 473 ألف طن من المحصول اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023 حيث تم توريد 473 ألف طن حتى اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول.

 


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مديرية التموين

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