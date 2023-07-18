محافظ الفيوم يعقد اليوم لقاءً جماهيريًا بالوحدة المحلية في الغرق بمركز إطسا

الفيوم رباب الجالي

يستأنف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء سلسلة اللقاءات الجماهيرية التى يعقدها مع المواطنين بمقرات الوحدات المحلية بمختلف المراكز والقرى، حيث يعقد لقاء جماهيرى بالوحدة المحلية بالغرق التابعة لمركز إطسا.

وكان بحث محافظ الفيوم، استمع لمطلب عدد من المواطنين الأولى بالرعاية بمناطق مختلفة، بمركز ومدينة الفيوم، بشأن توفير سكن بديل لهم نظراً لتدهور الحالة الإنشائية لمحل سكنهم الحالى، فى ظل ظروفهم المادية والاجتماعية الصعبة، حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الفيوم بدراسة الحالات المستحقة وبحث إمكانية توفير شقق سكنية لهم.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص كشك لأحد المواطنين الأولى بالرعاية على أطراف مدينة الفيوم.

وفى قطاع الصحة وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتقديم الدعم الطبى لعدد من الحالات المرضية وعمل الفحوصات، والإجراءات الطبية اللازمة لهم، بالإضافة لتوفير العلاج لبعض الحالات المرضية المستحقة، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ببحث عدد من الحالات الأولى بالرعاية، لتوفير معاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية.

واستجابة لمطالب عدد من المواطنين، بشأن توفير فرص عمل لهم تعينهم على ظروف المعيشة وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة العمل بتوفير فرص عمل لهم تتناسب مع ظروفهم وخبراتهم، بشركات ومصانع القطاع الخاص.