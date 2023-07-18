محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

كتبت - مرام محمد

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445ه‍، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم يتبعها كلمة الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف عن الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية من مكة للمدينة، واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية.

هذا وقد بعث اللواء أحمد راشد تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولمواطني الجيزة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة علي مصرنا الغالية وعلي سائر بلاد المسلمين.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري مديريات الطب البيطري والزراعة والتضامن الإجتماعي والصحة والشباب والرياضة والأبنية التعليمية ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء ومراكز العمرانية والهرم وجنوب الجيزة والعجوزة والوراق والمنيرة الغربية وأبو النمرس والعياط والحوامدية ومنشاة القناطر ولفيف من الأئمة والوعاظ.