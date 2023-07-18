محافظ الإسكندرية يفتتح نادى المحامين بعد تطويره ورفع كفاءته

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم، نادى المحامين بمنطقة جليم، وذلك عقب الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته بتكلفة إجمالية تقدر بـ 40 مليون جنية، ليخدم نحو 420 ألف محامى على جميع مستوى الجمهورية .

شهد الإفتتاح، عبد الحليم علام نقيب محامين مصر، والمستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الإسكندرية، و خالد البلشي نقيب الصحفيين، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و رؤساء النقابات الفرعية.

هذا وقد عبر محافظ الاسكندرية؛ عن سعادته بظهور نادى المحامين بهذا الشكل الذي يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن ما تم من أعمال تطوير بالنادي تجعلنا فخورين كون النادي موجود بالإسكندرية، فهو فخر لكل المحامين على مستوي الجمهورية وليس بالإسكندرية فقط، حيث أن النادي تم تطويره وتجهيره على أرقى مستوي ليليق بالسادة المحامين وأسرهم.

وخلال الافتتاح تفقد الشريف؛ المبنى الرئيسي للنادى، وقاعة الأفراح، والمطعم، و منطقة حمام السباحة، و منطقة الملاهي، مؤكدا علي أهمية النادي حيث أنه يعد متنفس لجميع المحامين بالأخص " 60 ألف محامي بالإسكندرية 50 ألف من البحيرة).

و أشاد المحافظ بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالنادي حيث أن جميع المنشآت بالنادي لم تحجب رؤية البحر. وهنأ الشريف المحامين بنقابتهم كونهم من أقدم وأعرق النقابات في الوطن العربي.