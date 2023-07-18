محافظ أسوان يسلم كراسى متحركة للحالات الإنسانية فى الأسر الأكثر احتياجاً

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

سلم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم الثلاثاء، عددا من الكراسى المتحركة ضمن المرحلة الأولى، والتى ضمت 33 كرسى تم توفيرها بواسطة مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية، بالتعاون مع مبادرة "الناس لبعضهم".

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أوجه الرعاية للأسر الأكثر احتياجاً، والحالات الإنسانية المختلفة.

حضر فعاليات التسليم، الدكتورة مريم ألفى مدير مكتب المؤسسة بأسوان، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام للمبادرة.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للمسئولين بالمؤسسة على دورهم الهادف والمتميز لتقديم الخدمات العديدة للتخفيف عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل من خلال التنوع فى هذه الخدمات بما يساهم فى إدخال الفرحة والسرور عليهم.

وأكد محافظ أسوان أن هناك تواصلا وتنسيقا مستمرا مع وزارات التضامن الاجتماعى والصحة، وأيضاً مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وأهل الخير، والذين يمثلون شركاء التنمية لنا، لما يقدموه من مساهمات جليلة، وهو ما يسهم فى تحقيق التكافل الاجتماعى بمعناه الشامل بين كل شرائح المجتمع.

ومن جانبها أشادت الدكتورة مريم ألفى بالاهتمام الكبير والملحوظ من محافظ أسوان بملف الصحة، وهو الذى دفعنا لتقديم كل أوجه الدعم لهذا الملف الحيوى منذ بدء عمل المؤسسة فى أسوان عام 2019، لافتة إلى أن توزيع هذه الكراسى استهدف الفئات العمرية بدءاً من سن 13 سنة ضمن مبادرة مؤسسة مصر بلا مرض "أتحرك وأفرح"، وتم تصميمها بمواصفات وجودة عالية وفقاً لكل حالة عقب القيام بزيارات ميدانية لهم، ومستهدف فى المرحلة الثانية توفير كراسى أخرى للمرحلة العمرية من 5 إلى 13 سنة للحالات المرضية من الشلل الرباعى والدماغى، وهو الذى يتوازى مع ما يتم توفيره من أدوية مجانية ، وأيضاً تنظيم قوافل طبية وعلاجية، وعيادة متنقلة تضم تخصصات طبية متعددة.

وأهدى مدير مكتب أسوان والوفد المرافق لها، درع مؤسسة مصر بلا مرض لمحافظ أسوان تقديراً لما يقوم به من جهود ملموسة فى كل المجالات لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.