اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:43 ص
أكرم القصاص
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مجلس مدينة الداخلة: إزالة المنازل الآيلة للسقوط بقرية الموشية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:31 ص
مجلس مدينة الداخلة: إزالة المنازل الآيلة للسقوط بقرية الموشية جانب من الإزالات
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت رئاسة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ أعمال إزالة لعدد من المنازل من الطوب اللبن والآيلة للسقوط بقرية الموشية ، والتى تمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة وذلك بالمشاركة من المواطنين ضمن حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم ، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم، تحت إشراف عام  صابر مبارز نائب ثان رئيس مركز الداخلة و هاشم درويش رئيس الوحدة المحلية لقرى الموشية.
 
وكان المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة، أعلن عن إستكمال تنفيذ خطة المركز للقضاء على العشوائيات وإزالة المنازل الايله للسقوط بمدينة موط وقرى الداخلة والتى تمثل خطراً داهما على أمن وسلامة المواطنين من قاطنى هذه المناطق، دون تحميل المواطنين ومالكى تلك المنازل المتهالكة أية أعباء مالية، حيث تتكفل الوحدة المحلية بتوفير كافة المعدات الخاصة بأعمال الإزالة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص.
 
وقال الطماوى فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن الوحدة المحلية لا تنازع المواطنين فى ملكياتهم الخاصة ولكن تسعى لتوفير البيئة الآمنة لهم وذلك بالتخلص من تلك المنازل التى تمثل خطراً داهما على حياة المواطنين وتشوه المظهر الجمالى للمنطقة مؤكدا على أن سبب زيادة عدد المنازل الايله للسقوط هو تعدد الورثة وصعوبة التنفيذ بسبب إرتفاع تكلفة الهدم وعدم القدرة على توفير اشتراطات الأمان أثناء التنفيذ وهو ما نجحت الوحدة المحلية فى التغلب عليه ويجرى حاليا تنفيذ خطة الإزالة دون معوقات فى ظل التعاون الملموس من المواطنين.

 


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