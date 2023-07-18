للنساء بعد سن الـ50.. نصائح لحماية صحتك من الأمراض اعرفيها

كتبت فاطمة ياسر

-اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن: تجنب الدهون غير الصحية والأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة والمتحولة، لأنها تؤثر على صحة الجسم ويعرضهن لزيادة الوزن وأمراض القلب وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ولذا ينصح بتناول الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن. -تناول وجبة الإفطار يوميا: عند بلوغ النساء سن الـ50 تحتاج للعديد من النصائح الصحية للحفاظ علي أجسامهم من الإصابة بالأمراض، لأن هذه الفترة تعد حرجة بسبب إنقطاع الدورة الشهرية لدي الكثيرات، وهذا الأمر يعرضهن لمشاكل كثيرة، ووفقا لموقع "healthline" الذي قدم بعض ا لنصائح الغذائية للنساء بعد سن الـ50، والهدف تحسين الصحة وفقدان الوزن، وتقليل خطر التعرض للإصابة بالأمراض، ومنها:تجنب الدهون غير الصحية والأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة والمتحولة، لأنها تؤثر على صحة الجسم ويعرضهن لزيادة الوزن وأمراض القلب وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ولذا ينصح بتناول الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن. -تناول وجبة

تناول وجبة الإفطار أمر مهم لتحفيز عملية التمثيل الغذائي، والحماية من الأمراض، فعند تخطي وجبة الإفطار يعرضك للكثير من المشاكل الصحية أبرزها زيادة الوزن، ولذا عليك تناولها متوازنة غنية بالحبوب الكاملة والخضروات ومصدر للبروتين كالبيض ، المكسرات.

-الإكثار من السوائل:

ينبغي شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميا، والسبب يكمن في التخلص والقضاء علي السموم المتراكمة في الجسم، وأيضا تجعل بشرتك نضرة، وتحد من الإصابة بالجفاف، وتعمل علي ترطيب الجسم.

-تجنبي الطعام في وقت متأخر:

تزيد من فرص إصابتك وتعرضك لزيادة الوزن، والتعرض لعسر الهضم، والإصابة باضطرابات النوم والأرق، ولذا تجنبي هذا الأمر.