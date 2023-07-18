كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة توضح

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من ضربات الشمس والاجهاد الحرارى وتمثلت في النقاط التالية:-

-ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة ارتدي ملابس قطنية خفيفة

-استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي 40 درجة مئوية -

-تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة

- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة (من الساعة ٢ ظهرًا إلى ٤ مساءً)

-احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء

-شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ -عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار

-عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة