كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة توضح

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من ضربات الشمس والاجهاد الحرارى وتمثلت في النقاط التالية:-
-ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة ارتدي ملابس قطنية خفيفة
-استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي 40 درجة مئوية -
-تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة
- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة (من الساعة ٢ ظهرًا إلى ٤ مساءً)
-احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء
-شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ -عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار
-عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة
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