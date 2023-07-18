اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 04:18 م
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كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة توضح

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:00 م
كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة توضح كيف تحمي نفسك من الشمس
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من ضربات الشمس والاجهاد الحرارى وتمثلت في النقاط التالية:- 
 
-ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة ارتدي ملابس قطنية خفيفة 
-استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي 40 درجة مئوية -
-تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة
 
- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة (من الساعة ٢ ظهرًا إلى ٤ مساءً) 
-احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء 
 
-شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ -عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار 
-عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة
 
الشمس
 

 


الصحة

الاجهاد الحرارى

ضربات الشمس

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