اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 08:47 ص
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تنضم إلى تدريبات إلكترونية متعددة الجنسيات بقيادة أمريكا

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:00 ص
كوريا الجنوبية تنضم إلى تدريبات إلكترونية متعددة الجنسيات بقيادة أمريكا رئيس كوريا الجنوبية
ا ش ا

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الإثنين، أن قيادة العمليات السيبرانية الكورية الجنوبية ستشارك في تدريب سيبراني متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة هذا الشهر؛ لتعزيز قدراتها لمواجهة التهديدات في المجال الأمني المتزايد الأهمية.
 
وذكرت الوزارة - وفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه "باستضافة الولايات المتحدة من المقرر إجراء تدريب القيادة السيبرانية السنوي بدءا من اليوم الإثنين حتى 28 يوليو الجاري. ويشمل التدريب تحالف (العيون الخمس) الاستخباراتي، الذي يتألف من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وغيرها من الدول الشريكة".
 
وأضافت أنه "تم تصميم التمرين لصقل مهارات التعاون متعدد الجنسيات في مواجهة التهديدات السيبرانية ودمج وتحليل المعلومات ذات الصلة، فضلا عن القدرات التشغيلية الشاملة".
 
وتابعت الوزارة أنه "للمضي قدما، ستطور قيادة العمليات السيبرانية آلية تعاون في العمليات السيبرانية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من خلال التدريب الثنائي وتبادل التقنيات السيبرانية وزيارات المتخصصين".
 
وستكون هذه ثاني مشاركة لكوريا الجنوبية في التدريبات بعد مشاركتها الأولى العام الماضي.
 
وخلال جلسة مجموعة عمل التعاون السيبراني الكورية الجنوبية الأمريكية في مايو الماضي، اقترحت سول الانضمام بانتظام إلى التمرين السيبراني.

كوريا الجنوبية

العمليات السيبرانية

الولايات المتحدة

تدريبات إلكترونية



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