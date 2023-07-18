فصل الصيف.. نصائح للحفاظ على بشرتك من الجفاف

كتبت فاطمة ياسر

العناية بالبشرة خلال فصل الصيف تعد من الأمور المهمة، لأنها تتعرض للكثير من المشاكل المزعجة المسببة للإصابة بالجفاف أو حروق وغيرها من المشاكل المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع "everdayhealth" العديد من النصائح المرتبطة بالحفاظ علي صحة البشرة خلال فصل الصيف، ومنها:

- استعمال واقي الشمس:

دهن البشرة قبل الخروج من المنزل والتعرض لأشعة الشمس تعد من أهم النصائح التي تحافظ علي صحة البشرة، وتقلل تعرضها لأي مضاعفات صحية، مثل الحروق والتصبغات الجلدية.

- استخدام غسول الوجه:

تنظيف الوجه بالغسول المناسب لنوع البشرة يعد من الحيل الجيدة للحفاظ علي صحة البشرة، فالتخلص من الأتربة والأوساخ والإفرازات الدهنية، ومن ثم الوقاية من حب الشباب عند غسل الوجه. - أستخدام الكريمات المرطبة: ينصح باستخدامها بشكل يومي، لأن البشرة في ظل الطقس الحار يزداد خطر تعرضها للإصابة بالجفاف، وعند وضع هذه الكريمات أنت تحميها من التعرض لأي مضاعفات مرتبطة بهذا الأمر.

- ارتداء ملابس قطنية ومناسبة للحر:

مثل ارتداء القبعات، و ملابس فاتحة اللون، و ملابس مصنوعة من القطن، فهذه النصائح تقلل فرص تعرض البشرة لأي مضاعفات صحية.

- عدم الإفراط في الاستحمام:

الإستحمام المفرط يفقد البشرة الترطيب الطبيعي، مما يعرضها لخطر الجفاف، ولذا يكفيك مرة في اليوم ولا داعي للإكثار.