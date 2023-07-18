عاطلان يعترفان بتكوين عصابة لسرقة الهواتف وأجهزة التابلت في مدينة نصر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم القبض عليهما في مدينة نصر، بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين، وذكرا أنهما يتتبعان الضحية المستهدف سرقته حال سيره بالشارع، مستخدمين سيارة ملاكي، وخطف هاتفه أو حقيبته.

أضاف المتهمان أنهما يرتكبان جرائمهما بشوارع مدينة نصر، وعدة مناطق أخرى، ويبيعان المسروقات، لإثنين من عملائهما، يعلمان بنشاطهما الإجرامي ويحصلان على الهواتف والمسروقات، بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الأصلية، لعلمهما أنها من متحصلات جرائم سرقة، كما اعترفا بحيازة فرد خرطوش لاستخدامه في الدفاع خلال ارتكاب السرقات.

وأرشد المتهمان عم هوية المتورطين في شراء المسروقات، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بشراء المسروقات من المتهمين، وعلمهما أنها مسروقة، وضبط بحوزتهما عدد من الهواتف وأجهزة التابلت المسروقة، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتورط عاطلين في سرقة متعلقات المواطنين بالشوارع العامة بأسلوب الخطف.

تمك رجال المباحث من القبض عليهما، حال استقلالهما سيارة بمدينة نصر وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار) وإعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف وقيامهما بالتصرف فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" أمكن ضبطهما وبحوزتهما (13 هاتف محمول - 6 جهاز "تابلت")، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، فتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.