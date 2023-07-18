طرق التقديم فى المعهد العالى لتكنولوجيا النقل التابع للسكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

يقدم اليوم السابع، كل المعلومات لراغبى التقديم فى المعهد من الحاصلين على الثانوية العامة (رياضة) أو الثانوية الفنية نظام الـ3 سنوات (كهرباء - ميكانيكا)، وفى النقاط التالية كل ما تريد معرفته للتقديم.

1- تسجيل رغبة الالتحاق بالمعهد عن طريق موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى ، والذى سيصبح متاحا للطلاب مع بدء أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، عقب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية ، ولا داعى مطلقا للحضور إلى مقر المعهد بوردان - الجيزة ، إلا بعد قبول الترشح عن طريق مكتب التنسيق ، ووفق التعليمات التى تصدرها إدارة المعهد حين ذلك .

2- بناءا على مجاميع الطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعهد ، يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد لكلا الشهادتين (الثانوية العامة والفنية) ، ويتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب المرشحين للقبول إلى إدارة المعهد.

3- تبدأ بعد ذلك أعمال اختبارات القدرات المرشحة للقبول بالمعهد (لياقة طبية - لياقة بدنية - سمات - هيئة).وفي حال عدم اجتياز اي طالب للاختبارات يتم ترشيحه للرغبة التالية مباشرة عن طريق التنسيق و لا يضار الطالب مطلقا.

4- الدراسة بالمعهد لمدة أربع سنوات (بنظام 2+2) للحصول على درة البكالوريوس ( يعنى ممكن الطالب يكتفى بسنتين دراسة ويحصل على دبلوم فنى فوق متوسط ، او يكمل عامين إضافيين ويحصل على درجة البكالوريوس)، وتكون الإقامة داخلية خلال أيام الدراسة ، والمعهد بمصروفات ، ومصروفات العام الماضى كانت 12 آلاف جنيه للعام (مقابل جزء من تكاليف الاقامة والاعاشة) .

5- الحد الادنى للقبول يتحدد بحسب مجاميع الطلاب الراغبين فى القبول بالمعهد عبر مكتب تنسيق القبول فى الجامعات المصرية والتابع لوزارة التعليم العالى ، ومكتب التنسيق هو من يعلن الحد الأدنى للقبول بالمعهد .

6- الحد الأدنى للقبول بالمعهد يتغير من عام لآخر .

7- المعهد تابع لوزارة النقل وباشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وموقع المعهد بمحافظة الجيزة - وردان .

٨- الاقسام المتاحة حاليا بالمعهد هي أقسام تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة ( والتي تؤهل لوظائف قائد قطار ،تكنولوجى ميكانيكا ديزل -تكنولوجى كهرباء ). وقسم تكنولوجيا التحكم بالإشارات الكهربية والتي تؤهلك لوظيفة تكنولوجى اشارات او تحكم بالهيئة ،او نظم الجر الكهربائى بهيئة الأنفاق والمشروعات الحديثة للنقل السككي .

٩- أقصى سن للقبول 22 عاما (خريج العام الحالي).