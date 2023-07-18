اليوم السابع
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طرق التقديم فى المعهد العالى لتكنولوجيا النقل التابع للسكة الحديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:00 ص
طرق التقديم فى المعهد العالى لتكنولوجيا النقل التابع للسكة الحديد المعهد العالى لتكنولوجيا النقل
كتب سيد الخلفاوى

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يقدم اليوم السابع، كل المعلومات لراغبى التقديم فى المعهد من الحاصلين على الثانوية العامة (رياضة) أو الثانوية الفنية نظام الـ3 سنوات (كهرباء - ميكانيكا)، وفى النقاط التالية كل ما تريد معرفته للتقديم.
 
1-  تسجيل رغبة الالتحاق بالمعهد عن طريق موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى ، والذى سيصبح متاحا للطلاب مع بدء أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، عقب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية ، ولا داعى مطلقا للحضور إلى مقر المعهد بوردان - الجيزة ، إلا بعد قبول الترشح عن طريق مكتب التنسيق ، ووفق  التعليمات التى تصدرها إدارة المعهد حين ذلك .
 
2- بناءا على مجاميع الطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعهد ، يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد لكلا الشهادتين (الثانوية العامة والفنية) ، ويتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب المرشحين للقبول إلى إدارة المعهد.
 
3- تبدأ بعد ذلك أعمال اختبارات القدرات المرشحة للقبول بالمعهد (لياقة طبية - لياقة بدنية  - سمات - هيئة).وفي حال عدم اجتياز اي طالب للاختبارات يتم ترشيحه للرغبة التالية مباشرة عن طريق التنسيق و لا يضار الطالب مطلقا.
 
4- الدراسة بالمعهد لمدة  أربع سنوات (بنظام 2+2) للحصول على درة البكالوريوس ( يعنى ممكن الطالب يكتفى بسنتين دراسة ويحصل على دبلوم فنى فوق متوسط ، او يكمل عامين إضافيين ويحصل على درجة البكالوريوس)، وتكون الإقامة داخلية خلال أيام الدراسة ، والمعهد بمصروفات ، ومصروفات العام الماضى كانت 12 آلاف جنيه للعام (مقابل جزء من تكاليف الاقامة والاعاشة) .
 
5- الحد الادنى للقبول يتحدد بحسب مجاميع الطلاب الراغبين فى القبول بالمعهد عبر مكتب تنسيق القبول فى الجامعات المصرية والتابع لوزارة التعليم العالى ، ومكتب التنسيق هو من يعلن الحد الأدنى للقبول بالمعهد .
 
6- الحد الأدنى للقبول بالمعهد يتغير من عام لآخر .
 
7- المعهد تابع لوزارة النقل وباشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وموقع المعهد بمحافظة الجيزة - وردان .
 
٨- الاقسام المتاحة حاليا بالمعهد هي أقسام تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة ( والتي تؤهل لوظائف قائد قطار ،تكنولوجى ميكانيكا ديزل -تكنولوجى كهرباء ). وقسم تكنولوجيا التحكم بالإشارات الكهربية والتي تؤهلك لوظيفة تكنولوجى اشارات او تحكم  بالهيئة  ،او نظم الجر الكهربائى بهيئة الأنفاق والمشروعات الحديثة للنقل السككي .
 
٩- أقصى سن للقبول 22 عاما (خريج العام الحالي).

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل

السكة الحديد

معهد وردان

معهد السكة الحديد



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