اليوم السابع
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ضبط 4 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 02:29 م
ضبط 4 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 طن 963 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
وأعلنت المديرية عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، و عقد 16 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.
 
‫ يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.
 

الخدمات البيطرية

الطب البيطرى

الجيزة

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى



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