ضبط عاطل قبل ترويجه 500 جرام من مخدر الأيس فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على عاطل يقيم بناحية قرية المحامدة البحرية دائرة مركز شرطة سوهاج أثناء تواجده بمدخل الجوت دائرة قسم أول سوهاج وبحوزته نصف كيلو من مخدر الأيس ومبلغ مالى وهاتف محمول وسكين.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم عمل كمين بدائرة قسم أول سوهاج وتم وضبط المتحرى عنه متلبس بالحرز والحيازة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطل بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذا من دائرة قسم أول سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكشفت التحريات الأولية التى قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة أخميم عن قيام "ص.ع.ا.م" ويقيم بناحية قرية المحامدة البحرية، عاطل بجلب كمية من مخدر الشابو "الأيس" وذلك بقصد الاتجار.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائى وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء عمل كمين ثابت بمدخل الجوازات دائرة قسم أول وسوهاج بحوزته 500 جرام من مخدر الشابو" الأيس" وسلاح عبارة عن سكين، وميزان وهاتف محمول ومبلغ مالى 2150 جنيها.

بمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.