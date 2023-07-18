اليوم السابع
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ضبط المتهم بضرب زوجته بعصا حتى الموت فى الخانكة

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:11 م
ضبط المتهم بضرب زوجته بعصا حتى الموت فى الخانكة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من بعض الأهالي بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالتعدي على زوجته "ربة منزل" داخل مسكنهما بدائرة المركز مما أدى لوفاتها.
 
بالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بالتعدى على زوجته "بعصا خشبية" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات زوجية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.
 
 
 
 
 
 

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القبض على قاتل زوجته

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