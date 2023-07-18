اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شيخ الأزهر يهنِّئ الرئيس السيسى والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجرى

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:55 م
شيخ الأزهر يهنِّئ الرئيس السيسى والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب: لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والأمتين العربية والإسلامية؛ شعوبًا وقادةً وملوكًا ورؤساءَ وأمراءَ؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد (1445هـ).

وأكد الأزهر أنَّ الهجرة النبوية حدثٌ فاصلٌ في التاريخ الإنساني والإسلامي، غيَّر مجرى التَّاريخ، وفتح للإسلام أرضًا رحبةً استطاعت من خلاله الانتشار بين أصحاب الفطرة السوية، والقلوب السليمة والعقول الواعية؛ برغم آلام البعد عن الوطن والأهل والديار التي هي أحب بقاع الأرض إلى الله.

وبهذه المناسبة الجليلة يدعو الأزهر جموع المسلمين في كل أرجاء المعمورة، وبخاصة الشباب، لاستلهام العبر والعظات من هذه الهجرة المباركة، وللتَّأسي بنبينا ﷺ فى الأخذ بالأسباب وبذلِ المزيد من الجُهدِ من أجل نشر الدعوة والأخلاق بين الناس، والعمل من أجل رِفعةِ الوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يكون العام الجديد عامَ خير وبركة على العالم أجمع، وأن تنعم فيه الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيدٍ من التقدم والازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.

والأزهر إذ يهنِّئ المسلمين بهذه المناسبة العطرة العزيزة على قلب كل مسلم، فإنه يدعو المنصفين والحكماء حول العالم إلى النظر في التاريخ الإسلامي وسيرة رسول الله ﷺ، والتأمل في القيم والتعاليم التي جاءت بها هذه الشريعة الغرَّاء، وكيف تعامل نبي الإسلام ﷺ مع المخالفين الرافضين لدعوته ونبوته برفقٍ ورحمةٍ، فأسَّس للتعايش والتضامن ورسَّخ لاحترام حرية العقيدة وكتب الله ورسالاته، وزخرت سيرته الخالدة بما يحتاجه العالم اليوم للتخلُّص من انحرافاته وأزماته المعاصرة.


رأس السنة الهجرية

رأس السنه الهجريه 1445

موعد راس السنة الهجرية

موعد راس السنة الهجرية 1445

موعد راس السنة الهجرية رسميا

موعد اجازة راس السنة الهجرية

موعد إجازة راس السنة الهجرية

السنة الهجرية

رأس السنه الهجرية 1445

موعد رأس السنه الهجرية 1445

موعد رأس السنة الهجرية

اجازة رأس السنة الهجرية

رأس السنة الهجرية الجديدة

رأس السنة الهجرية 2023

رأس السنه الهجرية ١٤٤٥

اجازة رأس السنة الهجريه

رأس السنه الهجريه

دعاء رأس السنة الهجرية

دعاء السنة الهجرية الجديدة

دعاء

دعاء السنة الهجرية

دعاء دخول رأس السنة الهجرية

دعاء ليلة رأس السنة الهجرية

السنة الهجرية الجديدة

أدعية رأس السنة الهجرية

السنة الهجرية الجديدة 1445

دعاء أول السنة الهجرية

دعاء رأس السنة

ما هو دعاء السنة الهجرية

دعاء السنة الهجرية مكتوب

صيام رأس السنة الهجرية وشهر محرم

اول رأس السنة الهجرية

احتفال رأس السنة الهجرية



الموضوعات المتعلقة

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:52 ص

رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجرى الجديد.

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:40 ص

الأنبا باخوم يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة العام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:25 ص

مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:15 ص

الرئيس السيسى: أهنئ الشعب المصرى بمناسبة العام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:10 ص

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجري الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:01 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة