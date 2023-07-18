اليوم السابع
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سيناتور ديمقراطى يرفع شعار "البديل الثالث" فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 04:16 م
سيناتور ديمقراطى يرفع شعار "البديل الثالث" فى انتخابات الرئاسة الأمريكية النائب جو مانشين
كتبت: نهال أبو السعود

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دعم السيناتور الأمريكي جو مانيشين عضو الكونجرس الديمقراطي بفيرجينيا التكهنات حول إطلاقه لحملة رئاسية مستقلة في انتخابات أمريكا 2024 للوصول للبيت الأبيض تحت مظلة منظمة "No Labels" وهي منظمة وسطية تدعم ترشح طرف ثالث لمنصب الرئيس.

 

وفقا لصحيفة الإندبندنت، ظهر المرشح الديمقراطي المحتمل في حدث بولاية نيوهامبشاير نظمته "No Lables"، وقال: "الأمريكيين يريدون خيارات غير بايدن وترامب".

 

لم يشر مانشين ، وهو ديمقراطي محافظ ، إلى ما إذا كان سيرشح نفسه كطرف ثالث لمنصب الرئيس أو سيسعى لولاية أخرى في مجلس الشيوخ لكنه يواجه رياحًا معاكسة كبيرة إذا خاض عام رئاسي في ولاية صوتت فيها كل مقاطعة لصالح ترامب، ورفض الإجابة بالتأكيد أو النفي عندما سئل عن هدفه من الترشح وقال: "أعتقد أن الناس يضعون العربة قبل الحصان نحن هنا للتأكد من أن الشعب الأمريكي لديه خيار".

 

وتابع مانشين، الذي ظهر مع جون هانتسمان حاكم ولاية يوتا السابق ، وهو جمهوري عمل سفيرا في إدارتي أوباما وترامب ، إنه لن يكون مفسدا لرئاسة بايدن أو يتسبب في فوز ترامب: "لم أشارك في أي سباق أفسدته من قبل لقد شاركت في سباقات للفوز. وإذا شاركت في سباق ، فسأفوز".

 

وانتقد الاستقطاب السياسي ، قائلاً إنه من المهم دعم حماية الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مع تعزيز تأشيرات العمال، بالإضافة إلى المسؤولية المالية التي لا يذكرها أجد عليك إصلاح مشكلة الديون، ونحن لا نتحدث عن ذلك .. متى كانت آخر مرة سمعت فيها أي شخص يتحدث عن الديون؟".

 

وأضاف: "هذه هي أحدث نقطة للحديث إنه مثل سباق الخيل. نسيان القضايا. ننسى أهمية توسيع وتعزيز ديمقراطيتنا".

 

على الجانب الآخر، يخشي بعض الديمقراطيين من أن يؤدي الترشح المدعوم من قبل "No Lables" الى سحب الأصوات من الرئيس الديمقراطي جو بايدن وتمكين ترامب من الفوز بولاية أخرى.


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الانتخابات الامريكية 2024

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ترامب

البيت الابيض



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