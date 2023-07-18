اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تتعلق بالعلاقات الثنائية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:00 م
سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تتعلق بالعلاقات الثنائية سُّلطان عمان هيثم بن طارق
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تلقى سُّلطان عمان هيثم بن طارق، رسالة خطيّة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء أن الرسالة تسلمها وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي خلال استقباله محمد سالم ولد مرزوك مبعوث الرئيس الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج.
 
وبحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

سلطنة عمان

هيثم بن طارق

موريتانيا

سلطنة عمان وموريتانيا



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