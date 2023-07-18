زوج باستئناف على حكم تطليقه: زوجتي أساءت لى وأثبتت تعديها الدائم علىَّ بالضرب

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج استئناف علي حكم تطليق زوجته منه للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات تحايلها وإساءتها له وتعرضه للعنف وتعديها عليه بالضرب أكثر من مرة، وحصولها على نفقات غير مستحقة بلغت 230 ألف جنيه خلال 7 شهور هجرت فيهم منزل الزوجية، وقدم مستندات رسمية تثبت الإصابات التي لحقت به، وبلاغ حرره ضدها لإثبات تصرفاتها الجنونية، ليؤكد:" زوجتي مستغلة دمرت حياتي وحرمتني من طفلتى وخسرت كل شيي بسببها خلال 6 سنوات زواج، وسرقت ممتلكاتى".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لم أقصر في حقها، ضيعت عليها أموالي التي أتحصل عليها من عملي، وبالرغم من ذلك سعت للتشهير بسمعتي، وعندما أعترض وتصديت لتصرفاتها طلقتني رغم أنني من وقع عليه الضرر، وتسببت لي بإصابات خطيرة وكسور ونزيف كاد أن يتسبب بموتي".

وتابع:"دمرت حياتي لأضطر إلي تحمل عنفها، ووجد نفسي مهدد بالحبس بعد أن أستولت علي أموالي، وعندما أعترض حاولت أن تسقط حقي في رعاية طفلتي، مما دفعني لإقامة دعوي سب وقذف ضدها، ودعوي تعويض للضرر المادي والمعنوي الواقع علي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.