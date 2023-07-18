"زراعة تريليون شجرة".. خطة الجمهوريين لمكافحة تغير المناخ مع دعم الوقود الأحفورى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكي يقترحون زراعة تريليون شجرة فى تغير موقفهم المنكر لتغير المناخ.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثى، وأثناء زيارته لموقع تنقيب عن الغاز الطبيعى فى شمال شرق أوهايو للترويج لخطة الجمهوريين لرفع حاد فى الإنتاج المحلى من الطاقة المستخرجة من الوقود الأحفورى الشهر الماضى، كان المؤشرات على الارتفاع العالمى فى درجات الحرارة لا يمكن تجاهلها، وكان الدخان المتصاعد من حرائق الغابات الكندية عالقا فى الهواء.

وعندما سئل مكارثى عن تغير المناخ وحرائق الغابات، كان جاهزا بالرد. "أزرعوا تريليون شجرة". وقالت أسوشيتدبرس ان الفكرة ورغم بساطتها إلى أنها طموحة للغاية، وكشفت تفكير الجمهوريين فى كيفية التعامل مع التغير المناخى. فلم يعد الحزب ينكر وجود الاحتباس الحرارى، لكنهم لا يزالوا يبحثون عن استجابة لارتفاع درجات الحرارة وكوارث الطقس وارتفاع مياه البحار لا تشمل التخلى عن دعمهم المتحمس للطاقة المنتجة من احتراق النفط والغاز والفحم.

وقال مكارثى إننا بحاجة إلى إدارة غاباتنا بشكل أفضل حتى يمكن أن تكون البيئة أطول. وتابع قائلا دعونا نستبدل الغاز الطبيعى الروسى بغاز طبيعى أمريكى، ودعونا لن ندعو فقط إلى عالم أكثر نظافة، بل عالم أكثر امنا.

وكانت إدارة بايدن أيضا قد غززت صادرات الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا بعد غزو أوكرانيا من قبل روسيا التي تعد واحدة من أكبر موردى الطاقة فى للقارة العجوز. وقال الرئيس الديمقراطى إن الفحم والغاز والنفط سيكون جزءا من إمدادات الطاقة الأمريكية لسنوات قادمة.

ويتفق العلماء بشكل هائل على ان الغازات المسببة للحرارة المنبعثة من احتراق الوقود الأحفورى ترفع درجة الحرارة العالمية، وقلبت أنماط الطقس حول العالك وهددت بالخطر أنواع من الحيوانات، إلا أن الحل الذى روج له الديمقراطيون وانصار البيئة، والتحرك الحكومى لفرض خفض الانبعاثات، لا يزال غير مطروحا لدى الجمهوريين.