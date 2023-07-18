"رياضة الأقصر" تنفذ لقاء توعويا عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات لقاء توعوي عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمناقشة التغيرات المناخية التي تواجه العالم وكيفية إيجاد حلول لها، بقاعة ديوان عام مديرية الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

ومن جانبه، أكد صلاح رشوان مدير المديرية، أن اللقاء التعريفي يأتي ضمن سلسة من البرامج التوعوية والأنشطة الميدانية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، كما ناقش دور وزارة الشباب والرياضة في تبني الأفكار والمشروعات التي تحد من التلوث البيئي ومواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأن المشروع دليل جديد على تكاتف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار تنفيذ رؤية الوزارة بتحويل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

فيما أشار الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، فى بيان صحفى، إلى أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعد رائدة في مجال التنمية المستدامة، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية ، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحاً أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو إيجاد أفكار وحلول من الواقع المحلي من أجل حل مشكلات البيئة وتغير المناخ، كونها أحد المبادرات الوطنية المهمة التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.