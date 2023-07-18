روسيا: أوكرانيا تحولت إلى "شركة عسكرية خاصة للدول الغربية"

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وصف النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أوكرانيا بأنها تحولت إلى "شركة عسكرية خاصة للدول الغربية".

وقال بوليانسكي - خلال اجتماع لمجلس الأمن وفق ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا "تحولت في الواقع إلى شركة عسكرية خاصة للدول الغربية التي تشن حربا بالوكالة ضد موسكو.. وقعت السلطات الأوكرانية بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق مع موسكو تم إعداده في إسطنبول في مارس 2022 لكنها رفضت بعد ذلك حل النزاع سلميًا الذي تورطت فيه المملكة المتحدة بشكل مباشر".



وأشار النائب الأول للمندوب الروسي إلى أن "هذه كانت حقا مرحلة ساخنة من حرب حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالوكالة ضد روسيا حتى بدأت آخر حرب أوكرانية وتحولت أوكرانيا في الواقع إلى شركة عسكرية خاصة استأجرتها واشنطن ولندن وبروكسل".



وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه "كان على روسيا الدفاع عن المدنيين بعد أن رفضت أوكرانيا ورعاتها الغربيون تنفيذ اتفاقيات مينسك التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي".



وأضاف النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، "اليوم، نعلم على وجه اليقين أن هذه الوثيقة كانت على مدار سنوات بمثابة غطاء لأنشطة الدول الغربية التي تهدف إلى إعداد أوكرانيا للحرب ضد روسيا".



