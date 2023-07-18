اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 04:27 م
أكرم القصاص
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راكبة مسنة تتولى الهبوط بطائرة بعد ظرف صحى طارئ لقائدها

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 04:26 م
راكبة مسنة تتولى الهبوط بطائرة بعد ظرف صحى طارئ لقائدها طائرة -أرشيفية
وكالات

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تولت امرأة مسنة مسؤولية الهبوط بإحدى الطائرات، والتى كانت على متنها كراكبة، وذلك بعدما أصيب قائدها بحالة صحية طارئة.

 

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن سلطات مطار "مارثا فينيارد" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بأن طيار طائرة صغيرة عانى من حالة صحية طارئة في الجو، ما دفع راكبة مسنة إلى تولّي أمر الطائرة، والقيام بهبوط اضطراري من دون معدّات الهبوط اللازمة.

 

وأوضحت الشرطة، أن المرأة البالغة من العمر 68 عامًا أصيبت بجروح طفيفة، وأُخرج الطيار من الطائرة ونُقل إلى مستشفى في بوسطن بحالة خطيرة، وأكدت "إدارة الطيران الفيدرالية" في بيان لـ"سي إن إن" أنها و"المجلس الوطني لسلامة النقل" يحققان في الحادث.


طائرة

هبوط طائرة

مطار مارثا فينيارد

ولاية ماساتشوستس الأمريكية



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