راكبة مسنة تتولى الهبوط بطائرة بعد ظرف صحى طارئ لقائدها

وكالات

تولت امرأة مسنة مسؤولية الهبوط بإحدى الطائرات، والتى كانت على متنها كراكبة، وذلك بعدما أصيب قائدها بحالة صحية طارئة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن سلطات مطار "مارثا فينيارد" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بأن طيار طائرة صغيرة عانى من حالة صحية طارئة في الجو، ما دفع راكبة مسنة إلى تولّي أمر الطائرة، والقيام بهبوط اضطراري من دون معدّات الهبوط اللازمة.

وأوضحت الشرطة، أن المرأة البالغة من العمر 68 عامًا أصيبت بجروح طفيفة، وأُخرج الطيار من الطائرة ونُقل إلى مستشفى في بوسطن بحالة خطيرة، وأكدت "إدارة الطيران الفيدرالية" في بيان لـ"سي إن إن" أنها و"المجلس الوطني لسلامة النقل" يحققان في الحادث.