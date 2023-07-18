رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

كتب أحمد إسماعيل

هنأ القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وجاء في التهنئة "اتشرف بأن أتوجه باسمي و بصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة والتي ستظل حاضرة دائما في وجدان الشعب المصري لما حققته من إنجازات عظيمة أعادت لمصر حريتها وعزتها وكرامتها وارست مبادئ الحرية والعدالة والمساواة لما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية دفاعا عن حرية وحقوق الشعوب في الحياة الكريمة".

"تذكرنا بأن مصر تملك إرادتها دائما وستظل قدوة لكافة الشعوب في تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة قرارها وندعو الله عز وجل أن يعيد علي مصرنا الحبيبة وعلى رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ليجني شعب مصر العظيم ثمار ما تقدمونه من انجازات على كافة الأصعدة وحمايتكم بقرارتكم الحكيمة لأرضنا الغالية لتظل مصرنا العظيمة شامخة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما"

كما بعث القاضى حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.