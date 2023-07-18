رئيس قضايا الدولة يصدر قرارا بإنشاء شعبة لتنفيذ الأحكام القضائية

كتب أحمد إسماعيل

أصدر اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة القرار رقم 209 لسنة 2023 بإنشاء شعبة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الجهات التي تنوب عنها الهيئة بكل فرع من فروع الهيئة على مستوى الجمهورية على النحو التالي:

مكتب رئيس الهيئة قرار رقم 209 لسنة 2023)

بعد الإطلاع علي القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته ، . وعلي قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته ، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 7 لسنة 2018.

ولمقتضيات صالح العمل .

المادة الأولي

أولا ينشأ بكل فرع من فروع الهيئة شعبة للتنفيذ تتضمن وحدتين الأولى للحجز القضائي والأخرى للحجز الإداري، وتختص كل شعبة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجهات التي تنوب عنها الهيئة من الدعاوى التى يباشرها الفرع، ودون الإخلال بقواعد الاختصاص المكاني بمحل التنفيذ. ثانيا: يختص قسم التنفيذ بمُباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجهات التي تنوب عنها الهيئة والمنازعات المتفرعة عنها في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، أيا كان القسم أو الفرع الصادر منه الحكم. ثالثا: تحيل شعب التنفيذ الحالية الأحكام التي خرجت عن نطاق اختصاصها، إلى الشعبة المختصة وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 2023/7/22 وعلي المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه .

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.