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رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:23 م
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجرة الجديد.
تهنئة رئيس الوزراء
تهنئة رئيس الوزراء
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد بعث برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية.
 
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة العطرة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن.

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