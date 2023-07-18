حملات نظافة وصيانة خطوط الصرف ورفع كفاءة الكهرباء بكفر الشيخ..صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى كفر الشيخ ودسوق وبيلا وبلطيم والرياض وسيدي سالم، حملات نظافة، ورفع إشغالات، وصيانة تطهير البيارات وخطوط الصرف، وحملة مرورية، لضبط السيارات المخالفة، وأعمال تمهيد الطرق، لرصفها، ورفع كفاءة الكهرباء بالشوارع، وإزالة تعديات على أراضي زراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملة رفع الإشغالات بشوارع حى غرب المدينة، بمشاركة رجال شرطة المرافق بكفر الشيخ، ورجال قسم الإشغالات بحي غرب المدينة، كما تابع أعمال النظافة اليومية، ورفع الإشغالات.



تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، بقيادة رؤساء أحياء شمال وجنوب واستمرارية رفع الإشغالات من شوارع المدينة، وجرى رفع الإشغالات بالكافيتريات والمقاهى بنطاق حى شمال شارع الاستاد وطريق دسوق فوه وطريق دسوق كفر الشيخ، وبكورنيش النيل من النفق المرورى حتى قصر المنترة، وأمام حديقة الصفا والتحفظ على الإشغالات ومصادرتها وتطبيق القانون ، مؤكداً أنه تم رفع 145 حالة اشغال، وتحرير 55 محضر لمضوبطات، وتحرير 30 محضر اشغال، لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات.



كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلاً عن استمرار العمل ، على رفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين،تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور ، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.



تابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم أعمال جمع القمامة، فى أحياء وشوارع ،وميادين المدينة، ورفع المخلفات، بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية ، والدائرى البحرى، ومنطقة الهضبة، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس، ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية ، وكورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقص وتقليم الاشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية وغيرها من المناطق، المستهدفة تباعاً، كما تابع رفع كفاءة الإنارة.



تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة، وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بصفة يومية، للحفاظ على البيئة من التلوث وعدم انتشار الأمراض والأوبئة ورفع كفاءة منظومة النظافة، يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بجميع مدن المحافظ، .وتم رفع جميع مخلفات وتراكمات القمامة ونقلها للمقلب العمومي، حفاظا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض، بجانب حملة لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة بعدد من شوارع وقطاعات المدينة، بالإضافة إلي صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات التالفة في عدد من الطرق الرئيسية الواقعة بنطاق مركز بيلا.



كما تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، انتظام سير سيارات الأجرة والالتزام باللوائح والقوانين وضرورة وجود الملصق بالأجرة المقررة على السيارة، واستمرار متابعة الموقف بصفة مستمرة حيث تم توعية المواطنين وحثهم عن الإبلاغ عن أي تجاوزات، وجارى تنظيم وتكثيف حملات للمرور على مدار اليوم للمتابعة الميدانية والرقابة على موقف السيارات، وتابع عيسى فرد سن تمهيداً لرصف طريق كوبري خمار مارا بقرية بقوله وقريه العاقوله، قرية العمدان ،بطول3500متر تقريبا الطريق.



وترأس أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرى والصرف بمركز سيدي سالم، وجرى تنفيذ إزالة 11 حالة على أملاك الرى والصرف على مساحة 2 قيراط و3 سهم.



استمرار اعمال النزافة



اعمال تهميد الطرق



اعمال صيانة الصرف الصحي



اغمال النظافة ببيلا



حملات نظافة ببلطيم



حملة ازالة اشغالات بدسوق



رفع كفاءة النارة



