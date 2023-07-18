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حملات تموينية ورقابية على المخابز بمركزى العدوة ودير مواس بالمنيا

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:14 م
حملات تموينية ورقابية على المخابز بمركزى العدوة ودير مواس بالمنيا جانب من الحملات
المنيا-حسن عبد الغفار

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واصلت الوحدات المحلية لمركزي العدوة و ديرمواس بالمنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

 

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية بـ "قرية بنى عامر"، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر جاءت ما بين (بدون فواتير - عدم الإعلان عن الأسعار - مستودع بوتاجاز - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى مركز العدوة، تم تحرير ٥ محاضر تموينية خلال حملة تفتيشية على الأسواق والمخابز حيث تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن التسعيرة ، عدم وجود شهادة صحية، عدم وجود ترخيص )، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

 


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مديرية التموين

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اخبار المنيا

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