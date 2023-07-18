

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، الاثنين، والتي خصّصت لمتابعة ملف تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها، بحضور ممثل البنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو، والخبير في السلامة الغذائية بالبنك الدولي كريستيان برجي، عبر تقنية التواصل عن بعد.



واستعرض المجلس أبرز الإشكاليات التي تواجهها منظومة التزود بالحبوب على المستوى الوطني، لا سيما نتيجة تواتر سنوات الجفاف.



كما استعرض المجلس الصيغة الأولية التي تم استحداثها من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات، لمتابعة التزود بالحبوب ومشتقاتها عبر ضبط الكميات الموزعة ومراقبة التوزيع، بما يضمن حسن استعمال هذه المادة الأساسية.