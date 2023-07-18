حفلات فنية وأمسيات ثقافية على المسرح المكشوف بالحديقة المركزية فى دمياط الجديدة

دمياط معتز الشربيني

نظم جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بالتعاون مع مجلس أمناء دمياط الجديدة حفلا فنيا ساهرا بالمسرح المكشوف بالحديقة المركزية بوسط المدينة، بحضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والدكتور أسامة التابعى رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وذلك امتداد لموسم الحفلات الفنية بالمسرح المكشوف بالحديقة المركزية لفرق إقليم شرق الدلتا الثقافي وأحيا الحفل فرقة الشرقية للفنون الشعبية.

وتضمن الحفل تقديم فقرات الحفل من التراث الشعبى والذى يهدف إلى تقديم المنتج الثقافي والفنى الى اكبر عدد من الجمهور وجاء العرض وسط حشد جماهيرى مميز.

وأكد المهندس رئيس الجهاز على تنظيم فعاليات حفلات فنية وامسيات ثقافة وخدمات ترفيهية لخدمة ابناء المدينة وروادها خلال موسم صيف 2023 وان الفعاليات المميزة تتماشى مع اعمال التنموية والتطوير بمدينة دمياط الجديدة.