اليوم السابع
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حبس تاجر 4 أيام حاول تهريب عملات أجنبية فى مطار القاهرة

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:17 م
حبس تاجر 4 أيام حاول تهريب عملات أجنبية فى مطار القاهرة حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة النزهة، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة محاولة تهريب عملات أجنبية، خبأها أسفل "شراب"، فى مطار القاهرة الدولي. 
 
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال الأمن فى مطار القاهرة فى  ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة دمياط) لحيازته (مبلغ مالى"عملات أجنبية") مخبأ أسفل جواربه التى يرتديها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، بمواجهته قرر ملكيته للمبالغ المالية المضبوطة وإعتزامه السفر بها لإحدى الدول بغرض شراء سبائك ذهبية والعودة بها للبلاد لبيعها بالأسواق المحلية للإستفادة من فارق الأسعار.

اخبار الحوادث

النزهة

مطار القاهرة

عملات



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