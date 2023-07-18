جمعية الأورمان: قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى نقلة تاريخية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

كتب مدحت وهبة

أشادت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بصدور قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والذي وافق عليه مجلس النواب، الذى يعد نقلة تاريخية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وقال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ان جمعية الأورمان تشرف بأن تكون جزءً من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فدوره يتمثل فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية وتسريع وتيرة التنمية من خلال تقديم الدعم العينى والنقدى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل ومعدومى الدخل.

وأضاف أن هذا القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من العمل الأهلي، لاسيما أن التحالف الوطني انطلقت أولى فعالياته في شهر مارس 2022، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 30 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي لافتا إلى ان هذا القانون فى مادته الثانية ينص على تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته يمنحه قوة كبيرة جدا، وأيضا هذ القانون يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.

وأشار أن الهدف من إنشاء التحالف الوطنى هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.