جدول مباريات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ فى نسخته العاشرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ عن جدول مباريات الدور الأول من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، بمشاركة 24 فريقا على ملاعب مراكز الشباب بدءاً من الأحد المقبل 23 يوليو بعد تعميم التعديلات التى أصدرتها وزارة الشباب والرياضة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفرق تقسم إلى أربعة مجموعات، وتضم المجموعة الأولى فرق مراكز شباب "منية جناج - منية المرشد - سنهور المدينة - محلة دياى- أبو زيادة- كفر مجر" وضمت المجموعة الثانية فرق " لاصيفر- شباس الشهداء - شباس عمير- شباس الملح- ميت الديبة- المنشأة الكبرى " المجموعة الثالثة جمعت فرق " الروضة- مسير- روينة - نشرت - دمرو- منشأة عباس" والمجموعة الرابعة " الخادمية - الكوم الطويل - الربع - الفيروز - فرج الكبرى - الرملة " مع تطبيق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الاتحاد المصري للعبة ونشرة وزارة الشباب والرياضة.

فى إطار متصل شملت التعديلات الأخيرة الشروط السنية للاعبى الفريق المكون من 30 لاعبا، منهم 17 لاعب مواليد 2001/ 2005 وعدد 3 لاعبين مواليد 2006/ 2007 عدد 10 لاعب مواليد 1995 /2000، منافسات دورى مراكز الشباب بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية.