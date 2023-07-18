تونس تتسلم 4 طائرات تدريب أمريكية من نوع T-6C

أ ش أ

تسلم الجيش التونسي أمس بالقاعدة الجوية بصفاقس 4 طائرات تدريب من طراز T-6C من أمريكا، وذلك في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة للجيش.

وأكد وزير الدفاع الوطني التونسي عماد مميش، بحسب بيان لوزارة الدفاع، أن هذه الطائرات ستدعم قوات الطيران في مجال تدريب طياري القتال وإكسابهم القدرات المتطورة بفضل خصائصها التقنية والعملياتية، كما ستسمح بمواصلة دعم القوات الجوية العسكرية للدول الإفريقية الصديقة من خلال مساهمة الطيران في عمليات التدريب لصالح المنتمين لهذه الدول وذلك في إطار التعاون الثنائي المبني على الثقة المتبادلة.

وثمّن ممّيش، جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز القدرات العسكرية للجيش التونسي وهو ما يؤكد متانة العلاقات التونسية الامريكية التي تزداد تطورًا ومتانة حرصا على المصالح المشتركة للجانبين والالتزام بقيم الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان، معربا عن الأمل في تدعّيم هذا التعاون نظرًا للدور الذي تلعبه تونس في المنطقة باعتبارها عاملًا أساسيا في استقرارها.

من جهته، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوي هود، أن تسلّم تونس للدفعة الأولى من هذه الطائرات يبرهن على قوّة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا أن بلاده ملتزمة بدعم جهود الوزارة لتعزيز قدرات الجيش التونسي لمجابهة التحديات الأمنية وتلبية الاحتياجات الإنسانية على حدّ سواء.