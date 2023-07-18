توفير سيارة المامو والسونار للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدى بسيدى سالم

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إطلاق مبادرة صحة المرأة بمدينة سيدي سالم، تستمر لمدة 5 أيام ابتداء من يوم الخميس، الموافق 20 يوليو الجاري، حتى 25 يوليو 2023م، لإجراء الكشف المبكر عن سرطان الذي من خلال توفير سيارة بجوار مستشفى سيدي سالم المركزى، ضمن المبادرات الرئاسية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصحة المرأة.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية استعدت للمبادرة بتجهيز الأطقم الطبية، وسيارة المامو والسونار للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدى للفحص من خلال المبادرات الرئاسية، للاطمئنان على صحة المرأة المصرية، في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تم تخصيص، واشراف وتنفيذ دكتوره آمال حجاج مديرة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية، ومنسق عام حملة 100 يوم صحة بكفر الشيخ.