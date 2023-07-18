اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 08:29 م
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توريد 172 ألفا و372 طن قمح للشون والصوامع بالغربية بنسبة 98.8% من المستهدف

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 08:00 م
توريد 172 ألفا و372 طن قمح للشون والصوامع بالغربية بنسبة 98.8% من المستهدف توريد القمح -أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن توريد 98.8% من المستهدف توريده من القمح المحلي لمخازن وصوامع المحافظة، حيث تم اليوم الثلاثاء، استلام 17 طنا من القمح المحلى، موزعة ما بين 13 طنا من البنك الزراعي، و4 أطنان من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 172 ألفا و372 طنا من القمح المحلي بإجمالي نسبة 98,8% من المستهدف.
 
ووجه رحمي باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقعا تخزينيا، وذلك حتى نهاية موسم التوريد. 
 
وفي سياق متصل، وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

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