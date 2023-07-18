تموين دمياط يعلن عن استمرار توريد الأقماح

دمياط معتز الشربيني

أعلنت مديرية تموين دمياط عن استمرار فتح كلا من شونة مطحن السادات بالسياله وشونة البنك بكفر سعد، وذلك تنفيذا لقرار على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخليه رقم 21 لسنة 23 بغلق كافة الشون ما عدا كلا من شونة مطحن السياله وشونة البنك بكفر سعد للاستمرار فى توريد الأقماح وغلق ماعدا ذلك من الشون.



كما اعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن بداية التصفية الموسمية الثانية لعام 2023 إبتداءاً من تاريخ 7/8/2023 الأوكازيون الصيفي ) لمدة شهر ، وعلي التجار الراغبين في الإشتراك بالأوكازيون التقدم للمديرية بما بفيد ذلك.











