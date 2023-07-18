اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين دمياط يعلن عن استمرار توريد الأقماح

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:26 ص
تموين دمياط يعلن عن استمرار توريد الأقماح توريد القمح - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية تموين دمياط عن  استمرار فتح كلا من  شونة مطحن السادات بالسياله وشونة البنك بكفر سعد، وذلك تنفيذا لقرار على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخليه رقم 21 لسنة 23 بغلق كافة الشون ما عدا كلا من شونة مطحن السياله وشونة البنك بكفر سعد للاستمرار فى توريد الأقماح وغلق ماعدا ذلك من الشون.


كما اعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن بداية التصفية الموسمية الثانية لعام 2023 إبتداءاً من تاريخ 7/8/2023 الأوكازيون الصيفي ) لمدة شهر ، وعلي التجار الراغبين في الإشتراك بالأوكازيون التقدم للمديرية بما بفيد ذلك.





 


دمياط

اخبار دمياط

تموين دمياط

توريد القمح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة