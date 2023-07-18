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تموين المنيا يضبط 93 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:25 ص
تموين المنيا يضبط 93 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا--حسن عبد الغفار

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حررت مديرية التموين بالمنيا 93مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 93 مخالفة تموينية منها 85مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات- تصرف وتجميع)، و8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر -غش تجارى- مجهولة المصدر).
 
 
 
 


 

 


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