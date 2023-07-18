تعليم الدقهلية يناقش المراجعة النهائية لجميع التوريدات والقرارات الخاصة بالتغذية

عقد هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا موسعا مع رؤساء اقسام التغذيه بالإدارات التعليمية، و الموردين ومندوب الماليه بحضور موجه عام التغذية لمناقشة استعدادات المديرية للعام الدراسى الجديد 2023/2024 وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصةبالتغذية المدرسية ومناقشة المراجعه النهائية للتوريدات.

حيث أكد وكيل المديرية على تشكيل لجنه بكل إدارة تعليمية تقوم اللجنه المختصة بالإشراف والمتابعة وتذليل العقبات وحل المشكلات واتخاذ إجراءات سلامة تقديم الوجبات و يتم إعداد خطة لتوزيع العمل على الفنيين بالإدارات التعليمية مع بدء العام الدراسي، ويقوم أخصائى وموجهى التغذية بتنفيذ زيارات "أعداد - توجيه – متابعة" وفق خطة توزيع العمل و تقوم لجان التغذية المدرسية بالمدارس بفحص الوجبات المقدمة قبل التوزيع اليومي بموجب محضر فحص يومي يتضمن حالة (الصنف واللون / الطعم / الرائحة / تاريخ الانتاج / مدة الصلاحية / الكمية الموزعة / جهة التوريد / وغيرها).