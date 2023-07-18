اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على حكم صيام أول يوم بالسنة الهجرية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:43 ص
تعرف على حكم صيام أول يوم بالسنة الهجرية دار الإفتاء المصرية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل الكثير من المواطنين عن حكم صيام أول يوم بشهر محرم، الذى يعد أول يوم بالسنة الهجرية، وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال قائله "يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذى هو أول شهر من شهور السنة الهجرية".

واستشهدت دار الإفتاء المصرية بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ،...الحديث".

وأكدت دار الإفتاء، أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها، وأكدت الدار أيضا أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

وأوضحت، وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ].


دار الافتاء

شهر المحرم

حكم صيام شهر المحرم

دار الافتاء المصريه

السنه الهجريه



الموضوعات المتعلقة

الإفتاء توضح حكم صيام شهر المحرم كاملا

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:18 ص

الإفتاء تعلن بعد غد الأربعاء أول أيام شهر محرم في العام الهجرى الجديد

الإثنين، 17 يوليو 2023 08:38 م

دار الإفتاء: صيام أيام 9 و10 و11 من شهر محرم له ثواب عظيم

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:46 م

هلال شهر المحرم يولد اليوم.. أول أيامه وبداية السنة الهجرية الأربعاء المقبل

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:37 م

رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر محرم لعام 1445

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:00 ص

البحوث الفلكية: غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة الأربعاء المقبل

الأحد، 16 يوليو 2023 11:11 ص

متى يولد شهر محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة.. الحسابات الفلكية تجيب

السبت، 15 يوليو 2023 03:00 ص

سماء يوليو تتلألأ بالظواهر الفلكية.. اقترانات بديعة أبرزها القمر مع عطارد والمشترى.. وعطارد يعانق نجوم خلية النحل.. وميلاد هلال شهر محرم بداية السنة الهجرية الجديدة.. وشهب دلتا الدلويات تمطر السماء نهاية الشهر

الأربعاء، 12 يوليو 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة