تدمير 7 آلاف فدان إثر اشتعال الحرائق فى غابات اليونان

كتبت: هناء أبو العز

اندلعت النيران منذ ليلة أمس في غابة بمنطقة ديرفينوشوريا الموجودة على بعد 30 كيلو متر شمال أثينا، وتسببت في تدمير 7 الآف فدان.

وقالت السلطات اليونانية، إن حريقًا اندلع في شمال أثينا اشتد ليل الاثنين الثلاثاء ونجح رجال الإطفاء في احتواء حرائق أخرى في جنوب شرق وغرب العاصمة اليونانية.

وأعلن رجال الإطفاء ، الثلاثاء ، أن حريق غابة يندلع في منطقة ديرفينوشوريا، على بعد 30 كيلومترًا شمال أثينا ، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن مزرعة للخنازير تعرضت للتهديد أيَضًا .

كما اندلع حريق آخر في قرية كوفاراس جنوب شرق أثينا يوم الاثنين ، بعد أن أجبر على إخلاء منازل في بلدات أنافيزوس ولاجونيسي وسارونيدا الساحلية، لكن 230 من رجال الإطفاء بمساعدة 76 شاحنة وخمس طائرات هليكوبتر كانوا لا يزالون يعملون في مواقع مختلفة في المنطقة ، وفقًا لضابط إطفاء يوناني.

وقال ايوانيس ارتوبويوس المتحدث باسم ادارة الاطفاء للتلفزيون اليوناني: "قوات الحماية المدنية قدمت كل ما لديها خلال قتال استمر طوال الليل."

وقال عمدة إحدى البلدات في التلفزيون إن أكثر من سبعة آلاف فدان من الأرض ، أو ما يقرب من ثلاثة آلاف هكتار ، تحولت إلى رماد على طول الساحل ، وهو أمر يحظى بشعبية لدى سكان أثينا في أيام العطلات.

وشوهدت سحابة كثيفة من الدخان الأبيض من أثينا مع تفشي المرض الثالث في لوتراكي ، على بعد 80 كم من أثينا.

فيما يخشى اليونانيون جميعًا إعادة حرائق 2018 المدمرة التي أودت بحياة 101 شخصًا في بلدة ماتي شرق العاصمة اليونانية.