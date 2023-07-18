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تداول 14 ألف طن بضائع عامة و714 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:01 ص
تداول 14 ألف طن بضائع عامة و714 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن  إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 714 شاحنة و 231 سيارة.
 
شملت حركة الواردات 4200 طن بضائع ، 321 شاحنة و170 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9800 طن بضائع ، 393 شاحنة و61 سيارة  . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى الحرية2 ،بوسيدون اكسبريس والقاهرة بينما تغادر العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى first bridge ،امل والقاهرة وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية2 ،بوسيدون اكسبريس والقاهرة.
 
 كما يشهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و165 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2108 راكب بموانيها .
 
 



 

 


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