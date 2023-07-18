تحصين 73 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة

أكد الدكتور أشرف محى الدين مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة تحصين أكثر من 73 ألف رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية ، لتحصين الأبقار والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وكذا ترقيم وتسجيل الماشية التى لم يتم ترقيمها.
وأضاف محيى الدين، ان هذه الحملة البيطرية تأتى فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، موضحا أن هذه الحملات تعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة الاهالى وكذلك ضبط أسعار اللحوم بالأسواق.
وناشد الدكتور أشرف محى الدين مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة جميع المزارع و المربين و حائزى الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية .
وفى هذا السياق وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية.
كما وجهت نائب محافظ البحيرة مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.
تحصين 73 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالبحيرةالثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:44 ص
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أكد الدكتور أشرف محى الدين مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة تحصين أكثر من 73 ألف رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية ، لتحصين الأبقار والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وكذا ترقيم وتسجيل الماشية التى لم يتم ترقيمها.
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