تحرير 702 محضر ومخالفة خلال الرقابة التموينية لضبط الأسواق بأسوان

نظمت مديرية التموين بأسوان، بالإشتراك مع الجهات الرقابية، حملات متتالية لضبط الأسواق خلال شهر يونيو، وخلال أيام أجازة عبد الأضحى المبارك، بناءاً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية، ومواصلة قيام اللجان المشتركة بالمرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكافة الأنشطة التجارية.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 702 محضر ومخالفة، والتى شملت لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وسجائر وأرز وسكر ودقيق ومعلبات وحلويات وغيرها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أنه فى مجال الأسواق فقد تحرير 292 مخالفة منها 6 مخالفات للبيع بأزيد من السعر المقرر، و176 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 مخالفات مواد بترولية، و12 مخالفة لمضبوطات بدون ترخيص، و9 مخالفات لسلع مجهولة المصدر، و8 مخالفات للغش التجارى، و15 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر لحوم، و52 محضر متنوع.

وأضاف "أبوالقاسم"، أنه فى مجال المخابز فقد تم ضبط 410 مخالفة متنوعة شملت 36 مخالفة لنقص الوزن، و45 مخالفة لعدم مطابقة للمواصفات ، وتحرير 6 محاضر لتجميع الدقيق، و89 محضر للتصرف فى الدقيق، و67 محضر للتوقف، و56 مخالفة لمبيعات وهمية، و23 محضر لميزان مخالف، فضلاً عن 27 محضر سجل، و42 للقائمة، و19 محضر آخرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.