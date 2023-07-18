اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات لكشف ملابسات سقوط شخص من أعلى عقار فى الصف

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 02:14 م
تحريات لكشف ملابسات سقوط شخص من أعلى عقار فى الصف قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سقط شخص من أعلى عقار بإحدى قرى الصف قي الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من أعلى عقار في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا سقط من أعلى عقار محل إقامته، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى الصف المركزي لإسعافه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاستماع لأقوال عددًا من شهود العيان وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

سقوط شخص من عقار

الصف

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة