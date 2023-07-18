تحريات لكشف ملابسات سقوط شخص من أعلى عقار فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

سقط شخص من أعلى عقار بإحدى قرى الصف قي الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من أعلى عقار في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا سقط من أعلى عقار محل إقامته، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى الصف المركزي لإسعافه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاستماع لأقوال عددًا من شهود العيان وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.