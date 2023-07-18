تحريات لكشف غموض مقتل سائق توك توك فى بولاق الدكرور بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة سائق توك توك مقتولا، بأحد شوارع بولاق الدكرور، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة سائق توك توك، تعرض لاعتداء مما أسفر عن مقتله في الشارع.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.