بولندا تستقبل 32 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية الاثنين، وصول 32 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 13.66 مليون لاجئ.

وذكرت الوكالة - حسبما أفاد (راديو بولندا) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أن نحو 39 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا الأحد عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 11.84 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.