بريطانيا تخفف قيود التأشيرات لعدد من القطاعات وسط نقص العمالة

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خففت حكومة المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء من قيود التأشيرات لعدد من القطاعات التي تواجه نقصا حادا في العمالة جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست " .



وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم إضافة عمال البناء والجص ووظائف البناء الأخرى إلى "قائمة المهن التي تعاني من نقص" للحكومة البريطانية ما يسهل على شركات البناء الأجنبية القدوم إلى بريطانيا وسط نقص العمالة الناجم جزئيًا عن بريكست.



في السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن تخفيف قيود التأشيرات من شأنه المساعدة في توفير البنية التحتية الوطنية الرئيسية وتحفيز النمو للصناعات ذات الصلة.



ووصل إجمالي الهجرة إلى المملكة المتحدة إلى رقم قياسي بلغ 606 آلاف مهاجر خلال العام الماضي بزيادة قدرها 24% عن العام السابق ، في حين أن عدد حالات اللجوء المتراكمة بلغ أيضًا أعلى مستوياته على الإطلاق.



وعانت صناعة البناء في بريطانيا منذ فترة طويلة من نقص العمال، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تفاقم الفجوات إذ لم يعد بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي القدوم للعمل في المملكة المتحدة بدون تأشيرات كما كان من قبل.. وعاد العديد من عمال الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الأصلية خلال جائحة كوفيد-19.