اوكرانيا: مقتل وإصابة 7 مدنيين فى هجمات روسية على دونيتسك

أ.ش.أ

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب اوكرانيا بافلو كيريلينكو صباح اليوم الثلاثاء، أن 3 مدنيين لقوا مصرعهم بينما أُصيب 4 آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم ليلة أمس.

وقال كيريلينكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - " في 17 يوليو، قتل الروس ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك؛ وبالتحديد في بلدات ستيبانيفكا وماكاريفكا وستيبوف، بينما أُصيب أربعة آخرون".. مشيرا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي قصف أمس العديد من المناطق السكنية في بلدة كراماتورسك، مما أدى إلى إصابة شخصين.