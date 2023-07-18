انعقاد اجتماع لجنة التشاور السياسي بين وزارتى الخارجية المصرية والقطرية

كتب أحمد جمعة

ترأس السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، الاجتماع الثاني للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية المصرية والقطرية، والذي عقد بالدوحة يوم 16 يوليو الجاري بحضور السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

يأتى الاجتماع فى إطار حرص البلدين على التشاور والتنسيق المشترك بينهما، حيث شهد حواراً مستفيضاً حول عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة السودانية والتنسيق المصري القطري إزائها، والذى تجلى في المبادرة الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني، بجانب القضية الفلسطينية وجهود تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة، فضلاً عن غيرها من القضايا ذات الأولوية ومن بينها التطورات في ليبيا وسوريا والأزمة الأوكرانية.

وشهد الاجتماع توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء العديد من الموضوعات، مما يعد دلالة على سعي الجانبان الجاد والمستمر نحو تطوير العلاقات بينهما والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما شدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية العمل العربي المشترك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، واتفقا على استمرار التنسيق المشترك بينهما ثنائياً وإقليمياً لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة.